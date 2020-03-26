الداخلية الإماراتية: برنامج التعقيم الوطني سيتم يومياً من 8 مساء إلى 6 صباحاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الداخلية في الإمارات إن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المزمع تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس سيتم يوميا في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار ويتم تقييد الحركة يوميا في الفترة المسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

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وذكرت وزارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى ، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة اعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي. علما؛ أن كافة منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت، بالإضافة إلى الصيدليات، ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة حيث سيسمح للجمهور الوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة