شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسبانيا تسجل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت اسبانيا، اليوم الخميس، 26/آذار/2020، تسجيل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 4098.

Advertisements كما أعلنت تسجيل 8578 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 56188. وانتشر الفيروس بشكل متسارع في مدن أوربا، حيث أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أكثر من 250 ألف مصاب بفيروس كورونا في أوروبا

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