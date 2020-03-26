طلاب السودان يشكرون الإمارات على مبادرتها الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أقامت رابطة الطلاب السودانيين بمدينة ووهان الصينية مساء الأربعاء احتفالاً خاصاً بمدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي تقديراً وتكريماً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعب، للدور الإنساني الكبير الذي قامت به الدولة تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإحضارهم الشهر الماضي بطائرة خاصة من الصين مع مجموعة من أبناء الجاليات العربية، والعناية بهم وتوفير كل سبل الراحة، وحرص الطلاب السودانيين على تكريم سموه في الفقرة الأساسية للاحتفال وتسلمت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية شهادة التكريم الخاصة بسموه.



Advertisements

الدكتور أبوبكر البابو قدم شكره وتقديره إلى قيادة وشعب الإمارات علي هذه المبادرة الإنسانية وتلبية كل الطلبات مثمنا العلاقة التاريخية بين الشعبين السوداني والإماراتي.

وتحدث محمد مطر نيابة عن إدارة مدينة الإمارات الإنسانية مشيدا بالخلق القويم للجالية السودانية وبكل أعضاء الوفد الذي حضر من الصين وقضى فترة الحجر الصحي، كما تحدث عدد من الحضور ممثلي الجاليات العربية المقيمين في الدولة معبرين عن علاقة المحبة والصداقة التي تربط الإمارات مع الشعوب العربية قاطبة، وتخلل البرنامج مقاطع غنائية قدمهما ثنائي ووهان وسط تفاعل كبير، ولم ينس الطلاب السودانيين دور الصين وجهودها في مكافحة فيروس كورونا، مجددين وقفتهم معها وثقتهم في مكافحة المرض وهتفوا باللغة الصينية "جونقوا جايووو وهان جايووو".

وفي ختام الاحتفال تم تسليم الشهادات التقديرية تقديراً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إدارة مدينة الإمارات الإنسانية، كما تم تكريم المتطوعين والعامليين بغرفة عمليات المدينة وهيئة إدارة الصحة بأبوظبي ومستشفى Mediclinic Middle East والأطباء المرافقين وطيران الاتحاد كما تسلم ممثلوا الجاليات الشقيقة "اليمنية -الجزائرية - العراقية-السورية -الموريتانية –المصرية"، شهادات تكريمهم