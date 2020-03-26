شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل ١٠ حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩).

Advertisements وأضافت أن 5 من الحالات الجديدة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وتوجد حالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، فيما تخضع 3 حالات للتقصي الوبائي. وبذلك يصل عدد حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان إلى 109. وأشارت الوزارة إلى أن 23 حالة من المصابين بكورونا تماثلت للشفاء.

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