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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل ١٠ حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩).
وأضافت أن 5 من الحالات الجديدة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وتوجد حالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، فيما تخضع 3 حالات للتقصي الوبائي.
وبذلك يصل عدد حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان إلى 109.
وأشارت الوزارة إلى أن 23 حالة من المصابين بكورونا تماثلت للشفاء.
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