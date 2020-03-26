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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة عن بُعد.. مجلس الوزراء المصري يعقد اجتماعه ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
القاهرة - الخليج 365
لأول مرة.. عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي، "عن بعد" ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "سيتم عقد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس".
وأضاف يونس، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيكون الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرانس، وذلك منعا للاختلاط، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
ومع بدء ظهور فيروس كورونا، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية كتأجيل الدراسة وإغلاق المقاهي وتعليق الطيران وكذلك حظر تجوال جزئي.
وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، وصول إجمالي عدد مصابي كورونا في البلاد إلى ٤٥٦ إصابة بينهم ٢١ وفاة و٩٥ حالة شفاء
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