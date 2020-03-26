شكرا لقرائتكم السوق السعودية تنهي جلسة الخميس على مكاسب بـ 2% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودي تاسي تداولات اليوم الخميس على مكاسبت قاربت 2%، وسط تراجع أغلب البورصات الخليجية بصدارة سوق أبوظبي.

وشهد مؤشر تاسي صعودا بنسبة 1.23% ليصل إلى 6285.05 نقطة بعد مرور نصف ساعة من التداولات.

وحقق سهم الأبحاث والتسويق أعلى ارتفاع بدعم من النتائج المالية التي أظهرت تضاعف الأرباح في 2019 بنحو 2.9 مرة. وارتفع السهم بنسبة 8% ليصل إلى 4.2 ريال.

ويشهد سهم مصرف الإنماء أكبر نشاط في السوق، وارتفع بنسبة 2.49% إلى 19.8 ريال، كما جاء سهم أرامكو في المرتبة الثانية من حيث الأنشط بالسوق محققا ارتفاعا قدره 1% ليصل إلى 29.9 ريال.

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وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.8% إلى 3811.44 نقطة، بعد تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.17% ليصل إلى 9.87 درهم. وتراجع أيضا مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6% إلى 1793.74 نقطة.

وشهد مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعا طفيفا قدره 0.17% ليصل إلى 5333 نقطة بعد مرور ساعة ونصف من التداولات. وحقق مؤشر سوق البحرين ارتفاعا طفيفا قدره 0.05% ليصل إلى 1385.76 نقطة.

يأتي هذا الأداء عقب صعود المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، بنهاية تداولات أمس.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 482.38 نقطة بما يعادل 2.33% ليصل إلى 21187.29 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 27.66 نقطة أو 1.13% مسجلا 2474.99 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.56 نقطة أو 0.45% إلى 7384.30 نقطة.