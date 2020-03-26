أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا "تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، فى أكبر قفزة يوميّة، ليصل إجمالي الحالات لديها إلى 2031. ولفتت إلى أنّ "عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23".
وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع. وكانت قد مدّدت الحكومة يوم أمس الأربعاء، القيود المفروضة على السفر والتنقل حتّى 14 نيسان المقبل لاحتواء انتشار الفيروس.
وكان قد تسبّب وباء "كورونا" بوفاة أكثر من 20 ألف شخص أغلبيّتهم في اوروبا، بحسبتعداد أصدرته أمسوكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى معلومات رسميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 2031 بعد تسجيل 235 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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