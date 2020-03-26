الدفاع التركية: القضاء على 5 عناصر من "بي كا كا" بعملية عسكرية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "وحدات من قوات الـ"كوماندوز" نفّذت عمليّة عسكريّة ناجحة ضدّ إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، كانوا يستعدّون للقيام بعمليّة إرهابيّة في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ القضاء على خمسة مهم"، مؤكّدةً أنّ "القوات التركية تتّخذ التدابير اللّازمة كافّة لمواصلة الاستقرار والأمن في منطقة "درع الفرات".
يُشار إلى أنّ عمليّة "درع الفرات" انطلقت في 24 آب 2016، وانتهت في 29 آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورًا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاءً بمدينة الباب في محافظة حلب.
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