كشف رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور، أنّ "النتائج المخبريّة تظهر تسجيل 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) منذ ظهر أمس الأربعاء حتّى الآن، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران 29 ألفًا و406 أشخاص".
ولفت جهانبور في تصريح، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 آلاف و457 شخصًا لغاية الآن، ولكن للاسف توفي 157 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات جرّاء الاصابة بالفيروس إلى 2234 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إيران إلى 2234 والمصابين إلى 29406 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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