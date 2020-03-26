إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إيران إلى 2234 والمصابين إلى 29406

كشف رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال​إيران​ية كيانوش جهانبور، أنّ "النتائج المخبريّة تظهر تسجيل 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) منذ ظهر أمس الأربعاء حتّى الآن، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران 29 ألفًا و406 أشخاص".

ولفت جهانبور في تصريح، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 آلاف و457 شخصًا لغاية الآن، ولكن للاسف توفي 157 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات جرّاء الاصابة بالفيروس إلى 2234 حالة".