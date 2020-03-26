أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، "تسجيل ثلاث إصابات بوباء "كورونا" المستجد في اربيل، تعود لامرأة بعمر 32 سنة، ورجلين يبلغان من العمر 30 و32 سنة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ نقل المصابين الى الحجر الصحي"، وموضحةً أنّ "عدد المصابين في الإقليم ارتفع إلى 103".
وكانت قد أفادت السلطات في إقليم كردستان، في وقت سابق، بتمديد حظر التجول المفروض للوقاية من تفشّي "كورونا"، حتّى الأوّل من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ثلاث إصابات بكورونا في كردستان وارتفاع إجمالي الحالات إلى 103 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.