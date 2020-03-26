تسجيل ثلاث إصابات بكورونا في كردستان وارتفاع إجمالي الحالات إلى 103

أعلنت وزارة الصحة في ​إقليم كردستان​، "تسجيل ثلاث إصابات بوباء "​كورونا​" المستجد في اربيل، تعود لامرأة بعمر 32 سنة، ورجلين يبلغان من العمر 30 و32 سنة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ نقل المصابين الى الحجر الصحي"، وموضحةً أنّ "عدد المصابين في الإقليم ارتفع إلى 103".

وكانت قد أفادت السلطات في إقليم كردستان، في وقت سابق، بتمديد ​حظر التجول​ المفروض للوقاية من تفشّي "كورونا"، حتّى الأوّل من الشهر المقبل.