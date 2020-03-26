شهيب: إحذروا الإفادات وحددوا المحاور المطلوبة ليُنجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة

لفت وزير التربية السابق النائب أكرم شهيب، إلى أنّ "منذ 17 تشرين الأول والعام الدراسي يترنّح، ثورة و"كورونا" وتعليم عن بُعد لا يطال الجميع".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المعنيين قائلًا: "لا تهملوا التعليم الرسمي. إحذروا الإفادات وحدّدوا المحاور المطلوبة، ليُنجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة. طمئنوا التلاميذ وأهلهم. حرام هذا الضياع".
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