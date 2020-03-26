شهيب: إحذروا الإفادات وحددوا المحاور المطلوبة ليُنجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة

لفت وزير التربية السابق النائب ​أكرم شهيب​، إلى أنّ "منذ 17 تشرين الأول و​العام الدراسي​ يترنّح، ثورة و"​كورونا​" وتعليم عن بُعد لا يطال الجميع".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المعنيين قائلًا: "لا تهملوا ​التعليم الرسمي​. إحذروا الإفادات وحدّدوا المحاور المطلوبة، ليُنجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة. طمئنوا التلاميذ وأهلهم. حرام هذا الضياع".