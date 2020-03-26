اشار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، الى انه "لما كان العديد من الزملاء المحررين لم يتسن لهم تسلم بطاقاتهم النقابية عن العام 2020 بسبب الظروف الراهنة، وبانتظار جلاء هذه الظروف وانتظام العمل في مختلف القطاعات، تُعتمد بطاقات المحررين عن العام 2019 حيث تدعو الحاجة ،على أن يبادر الزملاء الى تسلم بطاقاتهم فور توفر الظروف الملائمة".
واملت النقابة في بيانها، من السلطات المعنية تسهيل مهمات المحررين الصحافيين على هذا الأساس .
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحررين: تُعتمد بطاقات المحررين عن العام 2019 حيث تدعو الحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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