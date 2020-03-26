نقابة المحررين: تُعتمد بطاقات المحررين عن العام 2019 حيث تدعو الحاجة

اشار ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان، الى انه "لما كان العديد من الزملاء المحررين لم يتسن لهم تسلم بطاقاتهم النقابية عن العام 2020 بسبب الظروف الراهنة، وبانتظار جلاء هذه الظروف وانتظام العمل في مختلف القطاعات، تُعتمد بطاقات المحررين عن العام 2019 حيث تدعو الحاجة ،على أن يبادر الزملاء الى تسلم بطاقاتهم فور توفر الظروف الملائمة".

واملت النقابة في بيانها، من السلطات المعنية تسهيل مهمات المحررين الصحافيين على هذا الأساس .