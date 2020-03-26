النشرة: بلدية كفرشوبا أطلقت حملة تعقيم الخيم وأماكن تواجد النازحين السوريين في وادي خمسا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنّ "بلدية ​كفرشوبا​ أطلقت بالتعاون والتنسيق مع دائرة الأمن القومي في ​الأمن العام اللبناني​- شعبة ​الجنوب​، حملة تعقيم الخيم وأماكن تواجد ​النازحين السوريين​ في وادي خمسا التابعة إداريًّا ل​بلدة كفرشوبا​، مع تفقّد الحرارة لهؤلاء النازحين وتأكيد ضرورة التقيّد بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحيّة، حفاظًا على سلامتهم والحد من انتشار وباء "​كورونا​" المستجد". إضغط للمزيد

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