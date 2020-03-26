المفتي عبدالله جال على بلديات في صور: بتعاوننا نواجه الكورونا

جال مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبد الله​ يرافقه المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي على عدد من ​البلديات​ في ​قضاء صور​، التقى خلالها خلايا ​الأزمة​ التي انشئت لمواجهة ​فيروس كورونا​.

استهل الجولة من بلدة ​برج رحال​ حيث استقبله النائب ​علي خريس​ ورئيس ​البلدية​ ​حسن حمود​ واعضاء خلية الازمة. ورحب حمود بالمفتي عبدالله شارحا الخطوات التنفذية لمواجهة الوباء، متمنيا "الإسراع في صرف مستحقات البلديات".

وقال المفتي عبدالله: "تأتي هذه الجولة للاطلاع على ما يجري من معالجات لرفع العوز عن الناس وأهمها التقديمات الغذائية والدوائية وبخاصة للاسر والعائلات التي توقف أربابها عن العمل والتوعية والارشاد. أضاف: "إن عمل خلية الأزمة والبلديات لا يعفي ​الدولة​ من مسؤولياتها المعيشية بل ​الحكومة​ مدعوة للاسراع في اتخاذ إجراءات تدعم المواطن وتشجعه على الالتزام ب​الحجر المنزلي​".

كما تحدث النائب خريس، مؤكدا أن "الأزمة تحتاج إلى جهود الجميع وتحتاج للوعي والتعاون، كما انها تحتاج للدعم المادي والمعنوي"، مشيرا إلى "أهمية عمل خلايا الازمة لأنه ولغاية الآن يقع على عاتقها كل المهام ويؤمن عملها من خلال التبرعات والهيبات المحلية من الناس". ودعا الحكومة إلى "ترجمة القرارات عمليا والتنبه لارتفاع اسعار السلع الغذائية بطريقة جنونية".

ثم التقى المفتي عبدالله في بلدية ​العباسية​ رئيس البلدية علي عزالدين واعضاء خلية الازمة. وأشار عزالدين الى ان "البلدية تبذل قصارى جهدها والإمكانيات المتاحة على استمرار اعمال النظافة والتوعية والتعقيم والارشاد والتواصل الدائم ل​تحقيق​ المقترحات لمواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا "استمرار دعوة المواطنين للالتزام بالحجر المنزلي".

كما زار المفتي عبدالله ​اتحاد بلديات قضاء صور​ وكان في استقباله رئيس الاتحاد المهندس ​حسن دبوق​ ورئيس وأعضاء إدارة الحد من الكوارث الطبيعية التابعة للاتحاد.

وقدم دبوق للحضور شرحا وافرا عن الخطوات والمتابعة الذي تقوم به اللجنة والذي يشمل التواصل مع خلايا الأزمة في البلديات في قضاء صور وتنفيذ الخطة المقررة لمواجهة فيروس كورونا. وشكر للمفتي عبدالله اهتمامه والمبادرة للاطلاع على خطوات عمل البلديات وخلايا الأزمة.

كما تفقد المفتي عبدالله غرفة عمليات وحدة الاستجابة السريعة التابعة للاتحاد واستمع من مدير الوحدة مرتضى مهنا عن طبيعة عمل الوحدة، مثنيا على دورها في الازمات بعدها انتقل يرافقه دبوق الى مقر جمعية ​كشافة الرسالة الاسلامية​ فوج ​مدينة صور​، واطلع على ما تقوم به الجمعية في مساعدة المواطنين المحتاجين.