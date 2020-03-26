قائمقام حاصبيا طلب من البلديات فتح الطرق وتطبيق قرارات الحد من انتشار كورونا

لفت قائمقام ​حاصبيا​ ​أحمد الكريدي​، في بيان عمّمه على بلديات القضاء، إلى أنّه "بحيث تبيّن إقدام بعض ​البلديات​ على عزل البلدات وإقفال الطرق المؤدية إليها، في إطار الحملة الجارية للحدّ من انتشار وباء "​كورونا​"، وبحيث أنّ التدابير تتجاوز سقف الإجراءات الّتي قرّرها ​مجلس الوزراء​ والقرارات التنفيذيّة الصادرة عنه، وحيث يقتضي وضع حدّ لهذه الظاهرة، يُطلب إلى البلديات فتح جميع الطرق الّتي تمّ إقفالها، والعمل ضمن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة التزام السكان منازلهم وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى؛ والتشدّد في مراقبة المؤسّسات المستثناة من وقف العمل ومدى تقيّدها بتدابير السلامة العامّة وعدم السماح بالإكتظاظ لديها".

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