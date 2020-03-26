النشرة: "حركة أمل" وزّعت 15 حصة غذائية على عائلات محتاجة في النبطية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأنّ "في إطار الوقوف إلى جانب الأهالي، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة والخطيرة في مواجهة فيروس "كورونا"، وزّعت "حركة أمل" عَبر النائب هاني قبيسي، 15 حصّة غذائيّة للعائلات المسيحيّة المحتاجة في النبطية، بواسطة رئيس دير مار أنطونيوس في النبطية الأب سليم نمور، الّذي شكر بدوره "أمل" وقبيسي على هذه اللفتة الكريمة".
ولفت الأب نمور إلى أنّ "هذه المبادرة ليست غريبة على "أمل" ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وأهالي الجنوب"، مؤكّدًا "أنّنا في جبهة ونضال واحد في مواجهة هذا الوباء الّذي يهدّدنا جميعًا"، مشدّدًا على "أهميّة التضامن والوحدة بين جميع أبناء الوطن في هذه المعركة".
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