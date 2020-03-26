النشرة: "حركة أمل" وزّعت 15 حصة غذائية على عائلات محتاجة في النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنّ "في إطار الوقوف إلى جانب الأهالي، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة والخطيرة في مواجهة فيروس "كورونا"، وزّعت "​حركة أمل​" عَبر النائب ​هاني قبيسي​، 15 حصّة غذائيّة للعائلات المسيحيّة المحتاجة في النبطية، بواسطة رئيس ​دير مار أنطونيوس​ في النبطية الأب سليم نمور، الّذي شكر بدوره "أمل" وقبيسي على هذه اللفتة الكريمة".

ولفت الأب نمور إلى أنّ "هذه المبادرة ليست غريبة على "أمل" ورئيسها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وأهالي ​الجنوب​"، مؤكّدًا "أنّنا في جبهة ونضال واحد في مواجهة هذا الوباء الّذي يهدّدنا جميعًا"، مشدّدًا على "أهميّة التضامن والوحدة بين جميع أبناء الوطن في هذه المعركة".