كركي نوه بجهود مستخدمي الضمان لتلبيتهم نداء الواجب الانساني والوظيفي

نوه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ في بيان صادر عن مكتبه بـ"الجهود القيمة التي يبذلها مستخدمو الصندوق".

واشار في البيان الى انه "على الرغم من الظروف الراهنة، لبى مستخدمو ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ في مختلف المكاتب نداء الواجب الإنساني والوظيفي، معرضين سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم للخطر، وذلك لمعالجة معاملات ​الأمراض​ السرطانية والمستعصية، ولإعطاء موافقات الاستشفاء والأعمال الطبية بشكل الكتروني.

وبهذه المناسبة يشكر المدير العام الصندوق الدكتور محمد كركي المستخدمين على جهودهم القيمة في تسيير أعمال الصندوق في هذه المرحلة الصعبة، ويطلب إليهم إتخاذ كافة إجراءات ​الوقاية​ والحماية المطلوبة".