دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون في بيان، جميع أصحاب محال بيع الخليوي ومستلزماته "الى التقيد التام بالمذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية والتي ادرجت جدولا لتحديد مواقيت فتح واقفال المؤسسات المتثناة من قرار مجلس الوزراء في اعلان التعبئة العامة".
وأكد زيتون "وجوب احترام التعليمات الخاصة بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والنظافة الشخصية خصوصا وان المذكرة كانت قد حددت أوقات الفتح من الساعة 8,00 صباحا حتى الساعة 3,00 ظهرا. كما دعت الى تنظيم أدوار الزبائن لتفادي الاكتظاظ في الخارج وعدم تواجد أكثر من شخصين داخل المحل".
وشكر زيتون وزير الاتصالات ووزير الداخلية والبلديات لتفهمهم ضرورة فتح محال الخليوي لخدمة المواطنين خصوصا في هذه الفترة الحرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات: للتقيد التام باجراءات الوقاية تزامنا مع مواقيت فتح المحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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