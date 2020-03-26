نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات: للتقيد التام باجراءات الوقاية تزامنا مع مواقيت فتح المحال

دعا رئيس نقابة العاملين في ​قطاع الخليوي​ و​الاتصالات​ بول زيتون في بيان، جميع أصحاب محال بيع الخليوي ومستلزماته "الى التقيد التام بالمذكرة الصادرة عن ​وزارة الداخلية​ والتي ادرجت جدولا لتحديد مواقيت فتح واقفال المؤسسات المتثناة من قرار ​مجلس الوزراء​ في اعلان التعبئة العامة".

وأكد زيتون "وجوب احترام التعليمات الخاصة بالشروط الصحية واجراءات ​الوقاية​ و​السلامة العامة​ والنظافة الشخصية خصوصا وان المذكرة كانت قد حددت أوقات ​الفتح​ من ​الساعة​ 8,00 صباحا حتى الساعة 3,00 ظهرا. كما دعت الى تنظيم أدوار الزبائن لتفادي الاكتظاظ في الخارج وعدم تواجد أكثر من شخصين داخل المحل".

وشكر زيتون وزير الاتصالات ووزير الداخلية و​البلديات​ لتفهمهم ضرورة فتح محال الخليوي لخدمة المواطنين خصوصا في هذه الفترة الحرجة".

