ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، أنّ "دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ أوقفت في بعلبك الصراف "ق. ش." بسبب مخالفته تعميم "​مصرف لبنان​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية من أمن الدولة أوقفت صرافا ببعلبك لمخالفته تعميم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.