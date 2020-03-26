إزدحام بمراكز الشؤون الإجتماعية بعد إعلان البدء بجمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقرا

تشهد مراكز الشؤون الإجتماعية في مناطق عدّة، منها: ​حي السلم​، ​الغبيري​، ​الشياح​ و​طريق الجديدة​، ازدحامًا من قِبل المواطنين المسجّلين في لوائح العائلات الأكثر فقرًا، ومن عائلات جديدة بعد أن طال العوز فئات واسعة، معظمهم من كبار السن، ما يخالف قرار التعبئة العامة لما قد تسبّبه هذه التجمعات من خطر انتشار فيروس "كورونا".

ولفت بعض موظفي المراكز إلى أنّ الإزدحام بدأ بعد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ البدء في جمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقرًا، ووضع خطّة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة لتطال شرائح واسعة من اللبنانيين.