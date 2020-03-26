ستريدا جعجع اتصلت بوزير الصحة ووفد زار مكتبه لمتابعة تجهيز مستشفى مار ماما في بشري

إتصلت النائبة ​ستريدا جعجع​ ب​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​، لمتابعة أوضاع ​مستشفى​ مار ماما في بشري، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مدير مكتب الوزير لاستكمال النواقص الطبية الحاصلة فيه.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائبة جعجع،ان وفدا زار مكتب الوزير تقدمه النائب جوزاف اسحق وضم: رئيس مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور انطوان جعجع المدير ادغار لظم والمسؤولة عن الملف الطبي في منطقة بشري ميرنا الشدياق، حيث التقى الوفد مدير مكتب وزير الصحة العامة حسن عمار.

وقدم الوفد لوزير الصحة العامة عبر مدير مكتبه ، كتابا تضمن النواقص الطبية والتجهيزات المطلوبة ل 22 غرفة التي خصصت في المبنى لاستقبال مرضى ​الكورونا​، بالاضافة الى غرفتي العزل في المبنى الحالي لمستشفى بشري الحكومي وهي :

1- أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي عدد 3 ( RESPIRATEURS).

2- جهاز للتنفس الاصطناعي محمول عدد 1 ( PORTABLE ).

3- مستلزمات العلاج والعناية بمرضى الكورونا .(كمامات ، لباس خاص

للاطباء والممرضات ، نظارات طبية خاصة).

4- المساعدة بالادوية و​المستلزمات الطبية​.

5- جهاز مراقبة الاشارات الحيوية للمريض عدد 6 ( MONITEUR ) .

6- أسرة الكترونية عدد 6 .

7- طاولات للاكل عدد 19.

وخلال اللقاء، شدد النائب جوزاف اسحق على دعم ​المستشفيات الحكومية​ في مناطق الاطراف، لتخفيف الضغط الحاصل على مستشفى ​رفيق الحريري​ الحكومي في العاصمة ​بيروت​، واستباقا لانتشار وباء الكورونا بشكل اوسع ، مما يستدعي عندها الحاجة الى المزيد من الاسرة للحجر الصحي على جميع الاراضي اللبنانية".

