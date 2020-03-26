النشرة: تعقيم مخيمين للنازحين السوريين في صيدا بإطار إجراءات الوقاية من كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "في إطار إجراءات الوقاية من تفشّي فيروس "كورونا" المستجد، قامت دوريات من ​المديرية العامة للأمن العام​ - شعبة ​الجنوب​ في دائرة الأمن القومي، بالإشراف على تعقيم مخيمَين للنازحين السوريين في ​قضاء صيدا​، وهما مجمع النداف ومجمع الإيمان، واللذين يضمان حوالي 57 عائلة وحوالي 230 فردًا، بالتعاون مع "الجمعية الطبية الإسلامية" في صيدا".

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