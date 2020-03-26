وزارة المال: تبيان للمستثمرين غدا لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية

اعلنت ​وزارة المالية​ ال​لبنان​ية انها سستعقد تبياناً للمستثمرين في 27 آذار 2020 لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة ​الدين العام​ بعد الإعلان الذي أصدرته ​الحكومة اللبنانية​ في 23 آذار 2020، سيقوم ​وزير المالية​ د. ​غازي وزني​ ومسؤولون في وزارة المالية باجراء تبيان للمستثمرين، يوم الجمعة 27 اذار عند ​الساعة​ الخامسة مساء بتوقيت ​بيروت​، عبر تقنية ​البث المباشر​على شبكة الانترنت (webcast) لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند في لبنان على آخر التطورات الماكرو إقتصادية وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، بالاضافة الى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.

على من يرغب متابعة البث المباشر التسجيل على الرابط التالي: https://webcast.openbriefing.com/mofmar20/

تنتهي مهلة التسجيل في 27 آذار 2020 عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت بيروت.

لأي استفسار من قبل المستثمرين، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

لأي استفسار من قبل ​وسائل الاعلام​، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]