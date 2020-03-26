اعلنت وزارة الصحة العامة في التقرير اليومي حول "COVID-19"، انه "لغاية تاريخ 26/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم امس. كما سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة، احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات".
وشددت الوزارة على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".
كانت هذه تفاصيل خبر التقرير اليومي حول COVID19: الحالات المثبتة 368 بزيادة 35 عن يوم أمس وحالتا وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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