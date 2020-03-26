ابو شرف يطلب الى الاطباء ارجاء العمليات الجراحية غير الطارئة

اصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف تعميما حفاظا على صحة المواطنين، وحماية للجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي، يطلب فيه الى الاطباء التقيد بتوصيات النقابة في كل ما يتعلق بوباء كورونا، والاهتمام فقط بالحالات الطارئة وعلاجها، وتأجيل الحالات التي يمكن تأجيلها، وخصوصا الجراحية منها، الى فترة لاحقة ريثما تنقضي ازمة كورونا.
كذلك طلب نقيب الاطباء الى الاطباء العاملين في العيادات الخارجية التقيد بالتعميم الذي اصدرته رئاسة مجلس الوزراء والذي يحدد مواعيد فتح هذه العيادات بين السابعة صباحا و الثانية بعد الظهر.
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