قتل الشاب ر.ح. في ​اشكال فردي​ تطور الى تبادل لاطلاق النار في ​بلدة الخضر​. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا في الحادثة وتعمل على ملاحقة مطلقي النار. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل باطلاق نار جراء اشكال فردي في بلدة الخضر البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.