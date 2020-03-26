لمكافحة كورونا.. رسائل عاجلة من وزير القوى العاملة لأطباء وصيادلة وممرضين مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- يوسف عفيفي:

تقدم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لنقباء ورؤساء نقابات الأطباء، والصيادلة، "أطباء مصر" والممرضين، والعلوم الصحية، والإسعاف، والخدمات الصحية، وجميع أعضائها، بالشكر والتقدير والعرفان على ما يقومون به من جهود حثيثة، وعمل متواصل في مكافحة فيروس كورونا المستجد ، للحد من انتشاره داخل مصر.

وأشاد الوزير، في بيان، اليوم الخميس، بالجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل رعاية المصابين والحد من انتشار هذا الفيروس والانتصار في حربهم ضد عدو الإنسانية "كورونا".

وأعرب سعفان، عن تمنياته بالسلامة والتوفيق والسداد، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاهم، وأن يلهمهم الصواب في كل ما يقومون به من أعمال، وأن يكتب لمصرنا الحبيبة، ولشعبها السلامة من كل سوء.

جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير القوى العاملة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس "كروونا" المستجد ، وباءً عالمياً "جائحة"، وكل يوم تبلغ فيه تلك الجائحة منعطفاً جديداً ومأساوياً، ما يستلزم تكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية لمواجهته والحد من انتشاره من أجل تخفيف أثاره، والحفاظ على الأرواح.