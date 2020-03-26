الأموال العامة تضبط كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات مزورة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بالجيزة يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة" مقابل 3 آلاف جنيه.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على بكالوريوس – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة؛ بإنشاء كيان تعليمي وهمي للدراسات العليا " بدون ترخيص " - كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة ، متخذاً منه مقراً لممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية، والإعلان على شبكة الانترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة عن مزايا الدراسة بالمركز والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم – ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها، ليتمكن الحاصلين عليها من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج، وإمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بموجب تلك الشهادات .

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وأضافت التحريات، قيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية في مجالات وتخصصات دراسية مختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تراوحت ما بين 2000 إلى 3000 جنيه للشهادة الواحدة تحت هذا الزعم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم حال تواجده بمقر المركز ، وعُثر بداخله على 112 شهادة دراسية تفيد الحصول على دبلومة في مجالات دراسية مختلفة منسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر - 6 شهادات تخرج منسوبة لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص ممهورين ببصمات شعار الدولة "مقلد" - 32 علامة مائية "هيلوجرام "تقرأ باللغة الانجليزية “Original” معدة للصق على شهادات التخرج الخالية البيانات للإيهام بكونها أصلية - 10كارنية دراسي"مزور" منسوبة لذات الجامعة الأجنبية المذكورة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بمراحل تعليمية وتخصصات مختلفة - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبي الالتحاق - 9 استمارات بيانات بطاقة الرقم القومي ممتلئة البيانات بأسماء العديد من الأشخاص تفيد حصولهم على شهادات دراسية عليا "خلافاً للحقيقة" يستخدمها المتهم في تغيير بيانات بطاقات الرقم القومي لعملاء المركز).

كما تم ضبط (هاتف محمول -جهاز لاب توب - وحدة تخزين "فلاشة") بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوي جميع المستندات والشهادات الدراسية المزورة المضبوطة السابق الإشارة إليها ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.