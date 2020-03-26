أمن بورسعيد يضبط 32 شخصا خرقوا قرار حظر التجول

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، 32 شخصا من المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.

وحررت المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

والتزم أهالي محافظة بورسعيد، بالتواجد في منازلهم بداية من السابعة مساء، في أول أيام تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وتوقفت جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وأغلقت كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" بداية من الساعة الخامسة مساء، بينما واصلت المستشفيات والمراكز الطبية العمل.