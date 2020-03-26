محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي عقد بتقنية الفيديوكونفرانس.
وأوضحت وزيرة الصحة أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى أمس الأربعاء، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة. وأشارت الوزيرة إلى تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: 21 معملًا بالمحافظات لتحليل عينات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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