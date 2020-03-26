أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وأشار بوتين أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس، مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إلى أن تفشيالفيروس في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي.
وقال مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلي في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الوضع مع فيروس كورونا سيتغير للأحسن وهي مسألة وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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