بوتين: الوضع مع فيروس كورونا سيتغير للأحسن وهي مسألة وقت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

وأشار بوتين أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس، مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إلى أن تفشي

الفيروس في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي.

وقال مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلي في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".