شاهد.. تغريد الطاسان توضح كيف أصيبت وبناتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية السعودية، تغريد الطاسان، إصابتها بفيروس كورونا الجديد، أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" عبر مقطع فيديو من داخل مقر العزل الصحي.

شفى الله الكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الانسانية والتطوعية الاستاذة تغريد الطاسان حيث أصيبت وبناتها بفيروس كورونا وهي في العزل الإجباري ...دعواتنا الصادقة من القلب لها بالشفاء التام وهذه كلماتها توجه وتنصح الجميع بالالتزام بالتعليمات pic.twitter.com/8iQcmQZIZG — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) March 25, 2020

بالتعليمات This is a Twitter Status — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4)

وأوضحت الطاسان في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة: "مرحبًا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبًا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض، الحمد لله رب العالمين قدر

Advertisements

الله وما شاء فعل، الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي، واحنا في العزل الآن الصحي...".

وتابعت قائلة: "الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة، هذا مو سجن، هذا وقاية لك ولي تكفينا شر الإصابة ومن بعدها أدوية وعلاج وما ندري شو الي ندخل فيه.. الكمام والقاز جدًا مهمين أنك تلتزم فيهم حتى لو احنا لحالنا ولكن دام ومعنا خاصة أطفال مصابين ومعنا في نفس الغرفة فمعناته احنا لازم نلتزم فيها..".