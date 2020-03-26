الصحة العالمية: روسيا في مقدمة الدول التي تميزت بمكافحة كورونا

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية، ميليتا فوينوفيتش، بأن الإجراءات التي اتخذتها روسيا لمحاربة تفشي فيروس كورونا، رائعة وتقدمت على الجميع بجهوزيتها لمكافحته، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
أضافت فوينوفيتش في مؤتمر صحفي، في موسكو "إن الإجراءات التي تستخدمها روسيا منذ
ووفقًا لها، تتوافق التوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية إلى جميع دول العالم بشأن فيروس "كورونا" واستراتيجية روسيا بشأن هذه القضية.
شدد ممثل منظمة الصحة العالمية على أن "روسيا تتقدم عمليًا على الإصابة بتأهبها. هذا هو الترصد والعزلة الذاتية في نفسها الوقت... روسيا متقدمة بخطوة على الوباء، ونأمل أن يستمر المستوى الحالي للنمو البطيء في الإصابة بفيروس كورونا".
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