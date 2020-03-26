صور.. تعقيم وتطهير مساجد منطقة مكة المكرمة

بحث الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية على منطقة مكة المكرمة لمعرفة اخر التطورات المتعلقة بأعمال التعقيم للمساجد كنوع من أنواع مكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد نشر عدد من صور تطهير وتعقيم المساجد والجوامع الكائنة بكل محافظات المنطقة، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.

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فيما يستمر فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة في فترة إغلاقها والتي

تشمل:"العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة رابع ومحافظة الكامل ومحافظة القنفذة وتربة والليث والجموم وخليص وأضم والخرمة ورنية والعرضيات والمويه وميسان وبحرة"، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل مهمة مؤسسات الصيانة.

كما أشار الدكتور سالم بن حاج الخامري مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء جاء ضمن الخطة الاحترازية للوزارة لمواجهة فيروش كورونا والحد من

انتشاره، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الدكتور عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أجل العناية ببيوت الله عز وجل أثناء إغلاقها.

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وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمي الأربعاء عن وفاة ثاني حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد لاحد المقيمين فيبمكة المكرمة، وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس حوالي 900 حالة.

فيما فرضت السعودية حظر التجوال بمدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي وضعتها الجهات المعنية ومنعت إطلاقا الدخول والخروج من تلك المدن، تجنبًا لانتشار الفيروس.

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