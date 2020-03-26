إسبانيا.. حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز 4000 والإصابات أكثر من 55 ألفا

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 650 حالة وفاة، و8.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيا اليوم. المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس المستجد في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة. الفيروس المستجد في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة.

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