قالت الحكومة في تايلاند، اليوم الخميس، إنها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045، فيما تم تسجيل 4 وفيات فيوقت سابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتطبق البلاد حالة الطوارئ، كما أقامت السلطات نقاط تفتيش على الطرق الرئيسيةلزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
حتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. عدد الإصابات في تايلاند يصل إلى 1045 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.