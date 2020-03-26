كورونا.. عدد الإصابات في تايلاند يصل إلى 1045

قالت الحكومة في تايلاند، اليوم الخميس، إنها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045، فيما تم تسجيل 4 وفيات في

وقت سابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتطبق البلاد حالة الطوارئ، كما أقامت السلطات نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية

لزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

حتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا.