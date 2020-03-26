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الإمارات تمنح شركات الطيران التصاريح اللازمة لإعادة السياح الروس

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 منحت دولة الإمارات التصاريح اللازمة لشركات الطيران الروسية لتنفيذ رحلات جوية لإعادة السياح الروس من هناك، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإماراتية اليوم الخميس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

 قال المتحدث إنه من المتوقع وصول الطائرات الروسية قريبًا إلى الإمارات لإعادة السياح الروس.

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وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيام رحلات جوية

لإعادة المواطنين الروس من الإمارات.

وفي 25 مارس الجاري، علقت الإمارات الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار فيروس .

 ويبلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي في الإمارات 333، وفقًا لأحدث البيانات.

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