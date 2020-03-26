التحالف الدولي يسلم قاعدة القيارة للقوات العراقية

سلم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، قاعدة القيارة في محافظة نينوى إلى القوات الأمنية العراقية. العراقية. حضرت قيادات عسكرية عراقية وأمريكية مراسم التسليم التي جرت بشكل رسمي، وفقًا لسكاي نيوز. رسمي، وفقًا لسكاي نيوز. يذكر أن عمليات الإجلاء بدأت منذ أسبوع، عندما كانت الآليات العسكرية تنسحب بشكل يومي باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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