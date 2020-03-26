لبنان يمدد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 أبريل المقبل



قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الخميس، تمديد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 أبريل المقبل.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، أن ذلك جاء بعد اجتماع عقده المجلس، صباح اليوم، بدعوة من الرئيس ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب الوكالة، استهل الرئيس عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت في إطار الرقابة من فيروس الكورونا، مشدداً على أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، والتي تستند إلى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، عرض أهمية الوصول إلى نسبة عالية من الالتزام، وأشاد بالإجراءات والتدابير التي تولتها القوى العسكرية والأمنية، وأطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس الكورونا، والتي قضت بالتمديد لفترة إعلان التعبئة العامة لغاية 12 من الشهر المقبل.

ووفقاً للوكالة، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكلف لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج.