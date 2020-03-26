ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا إلى 3 حالات

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذيرو ولد حامد، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمال الإصابات في البلاد إلى ثلاث حالات.
وقال حامد، في تصريح صحفي اليوم، إن الأمر يتعلق بمواطن قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 مارس الجاري.
وأكد أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم.
وأهاب الوزير بجميع الأشخاص القادمين مؤخراً من خارج البلاد بالالتزام التام بإجراءات العزل الذاتي وإبلاغ السلطات الصحية في حالة ظهور حمى أو زكام أو شعور بالتعب العام. وأعلنت موريتانيا سابقاً تسجيل حالتين لأجنبيين قدما من إسبانيا وحالتهما في تحسن.
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