وفاتان و182 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بالبلاد، معظمها (136 إصابة) في العاصمة موسكو.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" فإنه ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 840 حالة، سُجلت في 56 منطقة.
ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولاً يتفشى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع، مؤكداً أن جميع المرضى وضعوا داخل وحدات معزولة في المستشفيات حيث يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة، وقد تم تحديد قائمة الأشخاص الذين اختلطوا بهم في الآونة الأخيرة ويجري فحصهم حالياً.
وأشار التقرير إلى أن حالتي الوفاة هما أول وفاتين يتم تسجيلهما في روسيا.
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق تسجيل حالة وفاة لسيدة مصابة بالفيروس وكانت تعاني من مشاكل صحية سابقة. إلا أن السلطات أكدت أن سبب وفاة السيدة ليس الإصابة بالفيروس. كما لم تقم بتسجيل وفاتها في الإحصائيات الرسمية.
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