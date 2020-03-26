أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لمواطنين ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 109 حالات.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر صفحتها على "تويتر" اليوم، إن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا.
وأضافت أن ثلاث حالات تخضع للتقصي الوبائي، مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء.
وأهابت الوزارة بالجيمع التزام العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.