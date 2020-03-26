سلطنة عمان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لمواطنين ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 109 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر صفحتها على "تويتر" اليوم، إن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا.

وأضافت أن ثلاث حالات تخضع للتقصي الوبائي، مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجيمع التزام العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.