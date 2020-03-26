ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 2234

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، إن 157 شخصاً توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234 في حين بلغ عدد الإصابات 29406.

وقال جهانبور "عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 2389 في الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وحث الإيرانيين على البقاء في منازلهم.