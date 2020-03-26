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تمديد حظر التجول في العراق إلى 11 أبريل المقبل

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قررت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية عقدت، اليوم الخميس، تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق إلى 11 أبريل المقبل.

وكان العراق قد أعلن لمرتين متتاليتين تطبيق إجراءات حظر التجول بعد تفشي فيروس في البلاد .

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