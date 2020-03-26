إندونيسيا تسجل 20 وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا

أكد أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الخميس، تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل الإجمالي إلى 893 حالة.
وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 78 في حين تعافى 35 شخصاً من الفيروس. (إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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