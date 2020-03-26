ملك ماليزيا وزوجته يخضعان للحجر الصحي 14 يوما

أعلن القصر الملكي الماليزي، يوم الخميس، فرض حجر صحي على ملك البلاد سلطان عبدالله رياض الدين وزوجته لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة 7 من العاملين بالقصر بفيروس كورونا.

جاء قرار الحجر الصحي، رغم أن نتائج تحليل الإصابة بالفيروس، الذي أجري للملك وزوجته، ”جاءت سلبية“، حسب ما قال أحمد شمس الدين، مسؤول شؤون الأسرة المالكة لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية ”برناما“.

وقال شمس الدين إنّ حالة المصابين بكورونا من طاقم عمل القصر ”مستقرة“.

بدوره، أشار المدير العام لوزارة الصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، إلى بدء الوزارة تحقيقا في كيفية وصول العدوى بكورونا إلى طاقم القصر، حسب ما نقلت صحيفة ”ماليزيا كيني“.

وتسجل ماليزيا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في جنوب شرقي آسيا.

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وحتى يوم الأربعاء، بلغت الإصابات بكورونا في ماليزيا 1796، والوفيات 21.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الخميس، أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.