فرنسا.. إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مارس 2020 01:12 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، عقب زيارته لمستشفى ميداني عسكري في مدينة مولوز، شمال شرقي البلاد، التي تعتبر إحدى بؤر تفشي الفيروس في البلاد.

وقال ماكرون إن ”العملية العسكرية تهدف لمساعدة المصابين بالوباء، وتعتبر منفصلة تماما عن جميع العمليات العسكرية الرامية لمحاربة الإرهاب“.

وأضاف: ”هذه العملية ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، في العاصمة وخارجها“.

وأكد أن ”من أوائل القرارات التابعة للعملية العسكرية، سيكون ذلك الخاص بوضع حاملة طائرات هليكوبتر بجنوب المحيط الهندي“.

وأردف قائلا: ”بداية من شهر أبريل (نيسان) سيتم وضع حاملة طائرات هليكوبتر في جزر الأنتيل بمنطقة غيانا لدعم أقاليم ما وراء البحار الفرنسية“.

وكرر الرئيس الفرنسي عبارة ”نحن في حالة حرب“، مؤكدا أنه ”بالاتحاد والشجاعة سننتصر، فما نحن إلا في البداية ولكننا سنصمد“.

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وأشاد الرئيس الفرنسي بالتضامن بين المستشفيات والقطاع الخاص والحكومة الإقليمية وكذلك الجيش. كما أعرب عن امتنانه لألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ التي أخذت ما يقرب من 30 مريضا في حالات حرجة، مضيفا: ”هذه هي أوروبا، أوروبا الحقيقية هي التضامن“.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب زيارته لمستشفى ميداني عسكري أقامه الجيش، بناء على طلبه، منذ أيام في مدينة مولوز المنكوبة بهدف تخفيف الحمل على مستشفيات المنطقة المكتظة بمرضى (كوفيد-19).

يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الفرنسي فيه سحب قواته المتمركزة في العراق ضمن ”عملية الشمال“، كجزء من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وذلك ”حتى إشعار آخر“.

وفي الوقت نفسه، أعلن مدير عام قطاع الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا وصل، الأربعاء، إلى 1331 حالة بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بالثلاثاء.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 466 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.