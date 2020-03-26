كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في عمان، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات.

وسجلت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق، عشر حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لمواطنين.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أشارت الوزارة إلى أن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي.

وكان الادّعاء العام العماني، قد توعد القادمين إلى البلاد، ممن يخفون إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد الأمراض المعدية، بالحبس سنة ودفع غرامة تقدر بـ26 ألف دولار.

وكتب الادعاء العام، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها على الشخص القادم إلى السلطنة ويعلم أنه مصاب أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بقانون مكافحة الأمراض المعدية، ومن ضمنها مرض كورونا "كوفيد 19" إبلاغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله، وإلا يعُد مرتكبًا لجريمة تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 10 آلاف ريال.