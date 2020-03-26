كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحد من تصدير معدات دعم الجهاز التنفسي وسط أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في تركيا، أن الشركات التركية التي تسعى إلى تصدير الأدوات الطبية المستخدمة لدعم الجهاز التنفسي ستحتاج إلى الحصول على إذن من السلطات بموجب مرسوم صدر، اليوم الخميس، تهدف إلى تلبية الطلب المحلي مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ستحتاج الشركات إلى إذن لتصدير أجهزة التهوية والمعدات ذات الصلة، ومكثفات الأكسجين، وأنابيب التنبيب وشاشات العناية المركزة، والمعدات الطبية الأخرى، بموجب مرسوم صادر عن الجريدة الرسمية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت أنقرة في السابق، إنها ستتوقف عن تصدير أقنعة الوجه المصنوعة محليًا.

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ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي شديدة العدوى إلى 59، مع تأكيد حدوث 4333 حالة إصابة في تركيا في الأسبوعين الماضيين.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية، إنه يجب تأجيل جميع اجتماعات البلدية في أبريل ومايو ويونيو باستثناء ظروف استثنائية.

اتخذت أنقرة سلسلة من الإجراءات لاحتواء الفيروس، بما في ذلك حظر التجول الجزئي على المسنين، وإغلاق المدارس، والمقاهي والحانات، وحظر الصلوات الجماعية، ووقف المباريات والرحلات الرياضية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن تركيا ستتغلب على تفشي فيروس كورونا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.