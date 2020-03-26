كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ترامب يعلن حالة الطواريء الكبرى في 3 ولايات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل، حالة الطورائ الكبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد. آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية Advertisements

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2234 والإصابات قرابة 30 ألفا في إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 والإصابات إلى 29406، وفقًا لقناة العربية.

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